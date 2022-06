Fiorano, ecco gli orari estivi degli uffici comunali

Cominciano gli orari estivi presso il Comune di Fiorano Modenese che ha, inoltre, disposto la chiusura degli uffici comunali (escluso Biblioteca e Ludoteca) nelle giornate del sabato per il periodo compreso tra il 2 luglio e il 27 agosto compresi. La Biblioteca (BLA) resta chiusa nella sola giornata del sabato dal 2 luglio al 27 agosto. Mentre non sarà aperta in modo continuativo da martedì 16 a venerdì 19 agosto.

La Ludoteca non sarà accessibile invece dal 18 luglio al 10 settembre (sabati compresi). Si ricorda anche che i sabati 2, 9 e 16 luglio rimarrà chiusa. Le Politiche giovanili, in relazione alle attività svolte presso Casa Corsini, chiuse dal 12 al 29 agosto (sabati compresi in detto periodo). Anche i Servizi demografici cambiano orario. Dal 2 luglio al 27 agosto l’ufficio non sarà accessibile nella giornata di sabato, mentre dal lunedì al venerdì l’orario di apertura è dalle 8.30 alle 12.30. Solamente il giovedì l’orario è prolungato fino alle 17.00, mentre il mercoledì resterà chiuso.

Per le denunce di morte e per i servizi cimiteriali è possibile rivolgersi all’operatore telefonico in servizio dalle 8 .30 alle 12.30 tramite i recapiti segnalati sul sito del Comune o recandosi in municipio. Il Servizio di Vigilanza Urbana ed il Servizio “Farmacie” sono esclusi dalla presente disposizione.