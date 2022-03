Formigine, riapre il "giardino dei conigli" del parco di Villa Gandini

Con i primi accenni della bella stagione, si spostano all’aperto alcune iniziative a cura del Centro di Educazione alla Sostenibilità Ambientale di Formigine. Molto attesa, soprattutto dai bambini, la riapertura dell'oasi dei conigli del parco di Villa Gandini. L'area è stata risistemata, pulita e riorganizzata dalle guardie zoofile di OIPA Modena, che hanno così reso di nuovo possibile l'apertura.

I conigli si potranno andare a a trovare tutti i weekend dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.

Sarà sempre il parco della Resistenza ad ospitare “Grandi e piccoli esploratori", il primo appuntamento del mese della rassegna “Oh my green!”, in programma martedì 8 marzo alle 16.30: un’esperienza di outdoor education riservata ai bambini dai 3 ai 6 anni, per vivere insieme ai genitori la bellezza della natura.