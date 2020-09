Prima campanella, gli orari per le scuole di Maranello

In vista del 14 settembre – primo giorno di scuola per materne, elementari e medie – a Maranello sono stati definiti gli orari e modalità di ingresso, di uscita e dei servizi di pre e post scuola, laddove è stato possibile attivarli.

Nelle scuole elementari, oltre alla conferma delle sezioni con tempo pieno e del servizio mensa, si è riusciti ad attivare il pre e il post-scuola anche per l’anno scolastico 2020-2021. Quindi gli alunni potranno entrare all’interno della scuola a partire dalle 7.30, e chi frequenta il tempo pieno sarà assistito all’interno dell’edificio anche dalle 16.30 alle 18.30, ma dovrà obbligatoriamente indossare la mascherina.

Inoltre, per ridurre il rischio di assembramenti all’ingresso, è stato ampliato e anticipato l’orario di entrata, così ridefinito: dalle 8.15 alle 8.25 per il tempo normale, dalle 8.20 alle 8.30 per il tempo pieno.

Per lo stesso motivo anche nelle scuole medie l’orario di ingresso è stato anticipato di 5 minuti: si entrerà infatti alle 7.55 anziché alle 8. Per gli alunni delle elementari e delle medie è inoltre stato confermato il servizio di scuolabus.

Anche nei nidi (fascia di età 0-3), dove l’attività è già iniziata da diversi giorni ed è tuttora corso il periodo di inserimento, il Comune è riuscito a confermare il servizio di pre e post-scuola. La fascia oraria di ingresso va dunque dalle 7.30 alle 9, mentre le famiglie che necessitano del post-scuola potranno recuperare i loro bimbi tra le 16.30 e le 18.30. Tale servizio è stato attivato in 3 sezioni, dopo aver spostato alcuni nuovi iscritti da una sezione all’altra secondo le esigenze dei genitori: si tratta della ‘Medi-grandi’ del nido Aquilone, della ‘Medi-grandi 1’ e della ‘Grandi’ del nido Coccinelle. Le misure anti-covid imponevano infatti di rispettare la ‘bolla’ di sezione anche durante il post-scuola.

Nelle scuole materne (fascia 3-6) questa stessa operazione al momento non è stata possibile, perché contrariamente ai nidi le sezioni sono prevalentemente omogenee per età. Pertanto non si potevano spostare bambini da una sezione all’altra. Riguardo all’orario di ingresso, il problema è stato mitigato anticipando l’entrata di 30 minuti rispetto allo scorso anno, portandola dunque dalle 8.30 alle 8. Per la fascia oraria del post-scuola, invece, l’Ufficio Scuola sta lavorando senza sosta per raccogliere le specifiche esigenze di tutti i genitori, per cercare poi una soluzione che possa dare un sostegno alle famiglie più in difficoltà per questioni lavorative. Dovendo rispettare la ‘bolla’ di sezione per motivi sanitari, il problema si presenta piuttosto complesso.