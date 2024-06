L'orario estivo degli autobus diventa "intero", più corse nelle tratte urbane

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Da quest’anno nei mesi di giugno e settembre il servizio urbano di Modena effettuerà più corse rispetto a quanto avveniva in passato, ed osserverà il nuovo orario “intero” che consentirà a residenti e turisti di utilizzare il trasporto pubblico con più facilità. La frequenza delle linee verrà infatti ridotta solo a luglio e ad agosto, per meglio seguire le esigenze della città, che resta attiva anche quando le lezioni scolastiche sono terminate.

aMo, d’intesa con il Comune di Modena e in collaborazione con SETA, ha previsto una modifica strutturale degli orari del servizio urbano, che consentirà di mantenere o modificare leggermente gli orari sulle linee urbane fino a fine giugno e da inizio settembre.

In particolare, dal 7 al 29 giugno e dal 2 settembre il servizio urbano manterrà le frequenze invariate - rispetto all’orario scolastico - su 9 delle 16 linee attive in città: 2, 9, 10, 11S e 11N, 12, 13, 14 e 15. Leggere modifiche orarie riguarderanno la linea 1 (che transiterà con frequenza 12 minuti la mattina e 15 al pomeriggio), la linea 3 (ogni 15 minuti la mattina), la linea 4 (ogni 12 minuti la mattina e 15 il pomeriggio) e la linea 8, che passerà con frequenza 15 minuti la mattina.

Queste modifiche permetteranno, a parità di risorse, di non ridurre le corse nei periodi nei quali l’anno scolastico è concluso ma la città è ancora attiva, ed inoltre di mantenere una maggiore regolarità del servizio nel rispetto degli orari e di facilitare gli interscambi. Il servizio urbano di Modena osserverà una riduzione più tangibile delle corse solo in luglio ed agosto, quando la domanda di servizio è più bassa, ad eccezione della linea 7 che manterrà una frequenza maggiore rispetto alle altre linee. Per il servizio extraurbano e per i servizi urbani di Sassuolo e Carpi dal 7 giugno al 14 settembre saranno in vigore gli orari di vacanza scolastica.