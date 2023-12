Per tutto il periodo festivo in vigore l’orario ridotto per il trasporto pubblico locale

Dal 24 dicembre al 5 gennaio compresi, in corrispondenza della chiusura delle scuole per le festività natalizie, sarà in vigore l’orario ridotto di vacanza scolastica per il servizio di trasporto pubblico extraurbano e per i servizi urbani di Modena e Sassuolo. Le linee 11S e 11N del servizio urbano di Modena non saranno attive, e la linea 13 in zona Sacca effettuerà il percorso con deviazione in via Don Monari/Anderlini.

aMo comunica inoltre che, in accordo con SETA, lunedì 25 dicembre e lunedì 1° gennaio il servizio urbano di Modena sarà attivo a partire dalle ore 14, ad eccezione delle linee 7 e 13, di collegamento agli ospedali, che circoleranno per l'intera giornata osservando l'orario festivo.

Arianna, il servizio di trasporto urbano di Carpi, circolerà normalmente.

Il 6 e 7 gennaio sarà in vigore l’orario festivo.