Seta, ridotto l'orario festivo delle corse urbane di Modena

A seguito della nuova classificazione della Regione Emilia Romagna a “rischio elevato”, in base al DPCM del 3/11/20 sulle misure di contenimento dell'epidemia di Coronavirus, e in considerazione della drastica riduzione degli spostamenti per motivi non urgenti e necessari nei giorni festivi, il servizio urbano di Modena circolerà a frequenza di 60 minuti anziché 30, eccetto le linee di collegamento agli ospedali cittadini. La modifica, decisa da aMo in collaborazione con SETA, d’intesa con il Comune di Modena, entrerà in vigore a partire da domenica 22 novembre.

In particolare, nei giorni festivi le linee 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 11A avranno una frequenza di 60 minuti. La linea 13, di collegamento all’Ospedale di Baggiovara, continuerà a circolerà a frequenza 30 minuti, e la linea 7A, che collega il centro storico al Policlinico, continuerà a circolare con frequenza 20 minuti. Resta attivo il servizio Taxi festivo.

Le tabelle orarie esposte alle fermate sono in corso di aggiornamento. Per informazioni contattare il servizio telefonico SETA al numero 840 000 216, oppure via WhatsApp al numero 334 2194058: entrambi i servizi sono attivi dal lunedì al sabato dalle ore 07:00 alle ore 19:00.

Le modifiche resteranno in vigore fino a nuova comunicazione. Agenzia per la Mobilità e SETA sono in attenta e continua osservazione dell'evoluzione normativa e delle disposizioni degli Enti locali relativamente all'emergenza in corso, per adeguare e rimodulare il servizio - ove necessario - in funzione del contesto generale.