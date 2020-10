Festa di Ognissanti, orario ridotto per gli autobus Seta

aMo ricorda che lunedì 2 novembre per i servizi di trasporto pubblico extraurbano ed urbano di Modena e Sassuolo sarà in vigore l’orario di vacanza scolastica. Nessuna variazione per il servizio urbano di Carpi.

Domenica 1 e lunedì 2 novembre 2020 verrà potenziata la linea 2 del servizio urbano di Modena tra le 8:00 e le 17:30 per servire entrambi gli ingressi del cimitero di San Cataldo.

Il Pronto Bus di Maranello sarà attivo da mercoledì 28 ottobre a martedì 3 novembre, in occasione della settimana di Ognissanti.

Da martedì 3 novembre, saranno inoltre attivati nuovi collegamenti della linea 810 tra l’Abetone e Pievepelago, in orari utili all’ingresso e uscita da scuola. In particolare, per consentire ai ragazzi residenti nella frazione de Le Regine di raggiungere il nuovo Liceo sportivo di Pievepelago, 5 corse ora limitate all’Abetone saranno estese fino alla località toscana. Verrà inoltre riattivata la fermata Abetone centro.

