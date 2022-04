Trasporto pubblico, si viaggia con l'orario di vacanza scolastica

Con l'arrivo delel festività pasquali cambia anche la frequenza del trasporto pubblico locale. aMo comunica che dal 14 al 19 aprile sarà in vigore l’orario di vacanza scolastica per il servizio di trasporto pubblico extraurbano e per i servizi urbani di Modena e Sassuolo.

Domenica 17 e lunedì 18 aprile sarà in vigore l’orario festivo, per tutti i servizi urbani e per il servizio extraurbano.