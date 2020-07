Scuola. Lezioni al via il 14 settembre, dall’1 il recupero. Si attende per i nidi

Il Ministro della Scuola Lucia Azzolina ha firmato l’ordinanza che stabilisce l’avvio delle lezioni per l’anno scolastico 2020/21 dal giorno 14 settembre 2020.

La data prevista dall’ordinanza vale per tutte le scuole dell’infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo di istruzione appartenenti al sistema nazionale di istruzione, compresi i Centri provinciali per l’Istruzione degli adulti, su tutto il territorio nazionale.

Azzolina a Bologna: "Questo è un territorio virtuoso, i toni allarmistici non fanno bene"

Le Regioni adotteranno, le determinazioni di propria competenza in materia di calendario scolastico, ferma restando la necessità di effettuare almeno duecento giorni di lezione, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. Confermato lo svolgimento, a decorrere dal 1° settembre 2020, delle attività di integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all’anno scolastico 2019/2020.

"Il ministero dell'Istruzione sta ora chiudendo con gli altri dicasteri coinvolti, con le Regioni e gli Enti locali, con le forze sociali, anche le Linee guida per i più piccoli, per i nidi - ha aggiunto oggi il Ministro alla Camera - Un lavoro portato avanti in queste settimane dalla vice ministra Anna Ascani, in un'ottica di spirito di squadra, che deve permeare l'operato di tutto il Governo, e di comune assunzione di responsabilita'. Saranno pronte a breve. Per le scuole dell'infanzia e' anche vigente il documento del 26 giugno, condiviso con Regioni ed Enti locali"