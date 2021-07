Sassuolo, niente bevande e negozi chiusi prima per la finale degli Europei

Limitazioni per la vendita di bevande in centro e chiusura alle 19 per i negozi di vendita al dettaglio

Divieto di vendita per asporto e di somministrazione (tranne la somministrazione al tavolo congiuntamente al pasto) di bevande di qualsiasi genere contenute in contenitori di vetro o lattine dalle 19 di domani e fino alle 3 del 12 luglio in tutto il centro cittadino con la chiusura anticipata alle ore 19 di domani per gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio.

È il contenuto dell’ordinanza firmata questa mattina dal Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani in previsione della finale degli Europei di calcio di domani sera.

“Dalle ore 19 dell’11/07/2021 alle 03 del 12 luglio 2021 – recita l’ordinanza - il divieto di vendita per asporto e di somministrazione (con l’esclusione della somministrazione al tavolo effettuata congiuntamente al pasto), di bevande di qualunque genere contenute in contenitori di vetro o lattine (prevedendo in sostituzione la vendita e/o la somministrazione in contenitori di altro materiale ammesso dalla vigente normativa igienico/sanitaria) agli esercenti di pubblici esercizi, esercizi commerciali, attività di commercio su area pubblica, attività artigianali del settore alimentare, circoli e altri punti di ristoro situati in tutto il Centro Storico cittadino come individuato dal perimetro circoscritto da Piazza Garibaldi, Via Clelia/Piazza Martiri Partigiani Via Fenuzzi/Via Roma, Via Pretorio/Viale XX Settembre, Via Mazzini/Via Farosi, Via Menotti/Piazzale Teggia, Via C. Battisti/Piazza Martiri Partigiani, Viale della Pace, Via Aravecchia Via Braida. La chiusura anticipata degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio, situati nelle aree precedentemente elencate alle ore 19,00 del 11/07/2021”.