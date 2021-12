Ordinanza a Finale Emilia, mascherina obbligatoria anche all'aperto

A Finale Emilia arriva uana misura restrittiva anti-covid per il periodo natalizio. Il sindaco Marco Poletti ha infatti emesso oggi un'ordinanza che impone, per il periodo dal 1 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022, in tutto il territorio del Comune di Finale Emilia di indossare la mascherina anche in tutti i luoghi all’aperto.

"La preoccupazione che viene dal significativo incremento del numero di positivi registrato dall'AUSL negli ultimi giorni nel nostro comune, oltre che dall'evolversi generale della situazione epidemiologica che richiede interventi volti a rallentare il diffondersi della pandemia e infine dal fatto che si avvicina il periodo delle festività, che prevedibilmente porterà a un maggior afflusso di persone per ragioni legate ai consueti acquisti natalizi, hanno indotto il sindaco Marco Poletti a prendere il provvedimento che impone l'uso della mascherina anche all'aperto", spiega il Comune.

L'ordinanza specifica che non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: i bambini di età inferiore ai sei anni; le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter far uso del dispositivo, oltre a chi sta svolgendo attività sportiva.