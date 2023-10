I Volontari della Croce Rossa di Modena a lezione di orienteering dai Carabinieri forestali

L’Orienteering è una disciplina sportiva che consiste nel percorrere un itinerario segnato su una carta topografica, utilizzando una bussola e individuando dei punti di controllo. Si tratta di una pratica utile non solo per mantenersi in forma, ma anche per sviluppare capacità di orientamento, di lettura del territorio e di rispetto dell’ambiente. L’evento si è svolto presso il locale Museo del Castagno e del Borlengo sul Monte San Giacomo a Zocca.

Qui i volontari della Croce Rossa Italiana sono stati accolti e guidati dai Carabinieri Forestali del locale comando che hanno messo a disposizione la loro esperienza e passione per questa importantissima disciplina. A fare da istruttore per questa iniziativa formativa è stato il Comandante del Nucleo Carabinieri Forestale di Zocca, il Maresciallo Ordinario Corona Emiliano, atleta, tecnico ed allenatore della FISO, la Federazione Italiana degli Sport di Orientamento, che unitamente ai militari del reparto ha trasmesso ai partecipanti le nozioni e le tecniche di base dell’orienteering.

I volontari hanno poi potuto mettere in pratica quanto trasmesso lungo un percorso di circa 5 km, con 10 punti di controllo da raggiungere. Forti sono stati impegno ed entusiasmo da parte dei discenti che hanno completato il percorso in circa due ore.

Un particolare ringraziamento va al Tenente Colonnello Laura Guerrini, Comandante del Gruppo Carabinieri Forestali di Modena, per aver sostenuto l’iniziativa formativa sin dal primo momento.

Questa prima edizione dell’evento formativo è stata un’occasione per i volontari della Croce Rossa Italiana di Modena di apprendere una nuova disciplina sportiva ma anche un momento di aggregazione e condivisione sia tra gli stessi volontari che con i carabinieri forestali, che svolgono un ruolo fondamentale nella tutela del patrimonio naturale del nostro territorio.

Si tratta di un esempio di sinergia tra due realtà che operano quotidianamente al servizio della collettività, con spirito di solidarietà e professionalità.