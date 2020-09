Incognita igienizzazione dei bus, Or.S.A. chiede al Comune di vigilare

L'organizzazione sindacale Or.S.A Trasporti Tpl., che a Modena conta una cinquantina di iscitti fra il personale di Seta, esprime la propria preoccupazione sull'attività dell'azienda del trasporto pubblico locale, anche in virtù della ripresa dei contagi da Covid-19 che si è registrata a partire da agosto. In particolare, nel mirino del sindacato finicono le attività di sanificazione.

"Notiamo e segnalaiamo un diminuire delle accortezze per la sicurezza, a partire dalla sanificazione ai capolinea: adesso, nonnostante il più elevato utilizzo degli autobus da parte dei cittadini, questa sanificazione durante il giorno è inesistente. Inoltre - aggiunge Or.S.A. - non abbiamo nessuna certezza che la mattina quando un autobus entra in servizio sia stato sanificato dopo l'utilizzo del giorno precedente".

Il sindacato chiede dunque al governo cittadino di Modena, in mancanza di un presidente Seta, di "vigilare sulla corretta applicazione dei Dpcm nazionali e regionali per la salvaguardia dei dipendenti e degli utilizzatori del trasporto pubblico locale".