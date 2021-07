Orti sociali, spazi polifunzionali, giochi e area picnic. Sabato inaugura l' 'U.Di.Con. Park' in strada Canaletto

Un’area a disposizione di tutti i modenesi dove sarà possibile impegnarsi socialmente, ma anche svagarsi e passare del tempo con la propria famiglia. Verrà inaugurato sabato pomeriggio a Modena (a partire dalle ore 18.30) il nuovo spazio all’aperto fortemente voluto da U.Di.Con. Emilia-Romagna, ribattezzato (dopo un contest sui social) ‘U.Di.Con. Park’. In particolare, l’area in strada Canaletto 1133 proporrà quaranta orti sociali gratuiti per i cittadini assegnati tramite un bando, piccoli appezzamenti destinati a persone fragili. E ancora: lo spazio che si estende su una superficie di 6.000 metri quadrati, completamente riqualificato, metterà a disposizione zone picnic, angoli polifunzionali, fattoria con animali e giochi per bambini. Si tratta di un progetto dal grande impatto sociale, che ha l’obiettivo di raccogliere in un unico luogo iniziative di vario genere, tutte accomunate dal valore aggiunto della condivisione, specialmente in questa fase storica che ci ha costretto per mesi e mesi al distanziamento sociale.

Per inaugurare l’ ‘U.Di.Con. Park’ è previsto un programma ricchissimo, che inizierà alle ore 18.30 con il taglio del nastro alla presenza delle autorità. A seguire (alle 19.30) un momento di comicità pura con Duilio Pizzocchi, tra i cabarettisti più celebri d’Italia. Alle 20.30 un altro evento speciale: la proiezione in anteprima assoluta del cortometraggio ‘Forse… domani’, prodotto da U.Di.Con. Emilia-Romagna, alla presenza del regista Fabio Fasulo, lo sceneggiatore Vincenzo Malara e la troupe che ha dato vita al progetto. Il corto racconta la storia di Lucio e Giulia, coppia di studenti che si ritrova catapultata in una società ferita e sconvolta dall’emergenza Covid.

A chiudere la serata sarà, infine, una pizzata offerta a tutti i presenti, a partire dalle ore 21.