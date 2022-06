Ospedale di Sassuolo, Anna Maria Ghirardini è il nuovo primario di Anestesia

Anna Maria Ghirardini, classe 1967, nata a Modena, è la nuova Direttrice dell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale di Sassuolo S.p.A. Subentra a Lesley De Pietri, che ha recentemente assunto l’incarico di Responsabile di Anestesia presso il “Rizzoli” a Bologna. Ghirardini si è laureata all’Università di Modena e Reggio Emilia in Anestesia e Rianimazione, dove si è poi specializzata in Terapia Intensiva. Ha lavorato presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Modena dal 1998, dove ha fatto esperienza in diversi tipi di chirurgia e in terapia intensiva.

Negli ultimi anni ha ricoperto il ruolo di Responsabile del Modulo complesso di Anestesia in ambito ostetrico-ginecologico (partoanalgesia) e ha maturato elevate competenze in ambito neonatale e pediatrico. Ha avuto modo di svolgere un periodo di formazione all’estero in Inghilterra, presso Charing Cross Hospital, ed è stata impegnata in tre missioni internazionali con Interplast e With You, lavorando sul campo in Tibet, Uganda e nel Sahara occidentale. “Sono felice di iniziare questo nuovo percorso lavorativo a Sassuolo – spiega la Dr.ssa Ghirardini – assieme ad un gruppo di lavoro affiatato e che già conosco, in una realtà come quella dell’ospedale che è punto di riferimento sanitario per l’area Sud della provincia di Modena e, negli anni, ha saputo distinguersi come un’eccellenza del territorio”.