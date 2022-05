Ospedale di Sassuolo: alla guida della radiologia il professor Guido Ligabue

“Ancora una volta l’Ospedale di Sassuolo S.p.A. conferma la sua innata capacità di creare sinergie mai viste prima – spiega il Direttore Generale, dr Stefano Reggiani – portando a risultati innovativi e inattesi successi”. Come nel caso della nomina, una prima volta assoluta in tutta la provincia di Modena, di un professore universitario alla guida di un reparto ospedaliero al di fuori della realtà dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena. Arriva infatti in ospedale a Sassuolo, alla direzione dell’Unità Operativa di Radiodiagnostica, il professor Guido Ligabue, Direttore della Scuola di Specialità di Radiologia di UNIMORE nonché Presidente del corso di Laurea per Tecnici di Radiologia dello stesso Ateneo.

Ad appena 47 anni, il prof Ligabue subentra oggi alla guida del reparto, uno dei più dotati a livello provinciale in termini di dotazioni tecnologiche di ultima generazione, al dr Aldo Burani, che per raggiunti limiti di età è appena andato in pensione. Modenese di nascita, ex studente del Liceo Scientifico Wiligelmo, Guido Ligabue ha voluto esprimere la sua personale soddisfazione per la nuova sfida intrapresa con questo incarico ‘clinico’:

“Sono estremamente soddisfatto e grato per l’opportunità di potere contribuire a sviluppare ulteriormente l’Unità Operativa di Radiodiagnostica che considero già una realtà sanitaria di primo piano nella provincia e che ora potrà godere di piena collaborazione con l’Università. Per esempio sarà possibile sviluppare ulteriormente attività didattica e di ricerca anche grazie al contributo di giovani Medici in formazione specialistica che cominceranno a frequentare la struttura già dal prossimo mese” sottolinea Guido Ligabue.

"Sono molto lieto di questa nomina che premia l'elevato valore professionale del nostro collega Guido Ligabue e consentirà di rafforzare ulteriormente la collaborazione con l'Ospedale di Sassuolo. Al Prof. Ligabue i migliori auguri per un proficuo lavoro come Direttore dell'unità operativa di Radiologia” ha fatto sapere il Magnifico Rettore di UNIMORE, prof Carlo Adolfo Porro.

Guido Ligabue è nato a Modena nel 1974. Formazione al Liceo Scientifico Wiligelmo, si laurea in Medicina nel 1999 presso l’Università di Modena e si specializza in Radiologia Diagnostica e intervertiva (2003). Direttore della Scuola di Specialità di Radiologia di UNIMORE dal 2019 è anche Presidente del Corso di Laurea dei Tecnici di Radiologia Medica per immagini e Radioterapia dal 2012. La sua attività clinica e di ricerca è incentrata principalmente sulla diagnostica non invasiva delle patologie cardiovascolari. Come autore, ha pubblicato numerosi articoli su riviste scientifiche nazionali e internazionali. È spostato, ha tre figlie ed è appassionato di sport, in particolare sci.

Nel 2021 la Radiodiagnostica di Sassuolo ha eseguito complessivamente oltre 103 mila esami strumentali, di cui 15 mila TC, e altrettante RM. Negli ultimi 3 anni, sono stati investiti in nuove strumentazioni oltre 8 milioni di euro.