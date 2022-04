Ospedale di Sassuolo, quattro tablet donati alla Pediatria da “Ennesimo Film Festival”

Una delegazione di ‘Ennesimo Film Festival’ insieme al Sindaco di Fiorano, Francesco Tosi e Morena Silingardi, vicesindaco e assessore con delega alla Cultura, hanno fatto tappa stamattina in ospedale a Sassuolo per consegnare 4 tablet da 10 pollici, ognuno con la sua custodia protettiva, donati perché vengano messi a disposizione, per attività ludiche e per le attività didattiche della scuola ospedaliera, dei bambini e dei ragazzi ricoverati in pediatria.

"Dopo due anni di pandemia, in cui il distanziamento fisico e sociale è stato un effetto diretto e indiretto subíto da tutti noi e in particolare dalle categorie più fragili e dai giovani – spiegano Federico Ferrari e Mirco Marmiroli, Direttori artistici di Ennesimo Film Festival – abbiamo pensato di donare alcuni tablet alla pediatria dell'ospedale per provare a offrire un momento di spensieratezza e svago a chi si trova ricoverato. I tablet, tra l’altro, sono collegati con la parte privata del sito dell'Ennesimo Academy riservata a tutti gli studenti iscritti al sito, che contiene i migliori cortometraggi delle precedenti edizioni dell'Ennesimo Film Festival che bambini e ragazzi, dall’ospedale, potranno guardare insieme alle proprie famiglie durante il periodo di degenza. I cortometraggi sono divisi per temi e presentano contenuti di qualità con tematiche anche forti ma che invitano sempre alla riflessione”.

“Il cinema e tutto il modo dello spettacolo, durante gli ultimi 2 anni, hanno sofferto più di altri settori l’isolamento necessario per contenere la diffusione del virus Sars-Cov-2. La tecnologia, però, almeno in parte, è riuscita a tenerci vicini, seppur virtualmente. Lo sappiamo bene, in ospedale – ragiona Dr. Claudio Rota, Responsabile dell’Unità Operativa di Pediatria – perché abbiamo usato proprio la tecnologia per permette ai degenti ricoverati di parlare e vedere i propri cari, per lunghi periodi impossibilitati ad accedere alla struttura ospedaliera. Vogliamo quindi ringraziare Ennesimo Film Festival per questa donazione e per la sensibilità particolare che ha saputo dimostrare”. Alla consegna della donazione ha portato i suoi saluti anche il Direttore Generale dell’Ospedale di Sassuolo SpA, Dr. Stefano Reggiani.

“Ennesimo Film Festival”

Ennesimo Film Festival Festival Internazionale di cortometraggi con sede a Fiorano Modenese, fondato nel 2015 e giunto alla sua settima edizione. Il Festival nelle ultime edizioni ha avuto 12.000 spettatori dal vivo, 290.000 spettatori in TV, oltre 14.000 corti arrivati per la selezione da 128 Paesi, proiettato più di 70 Première internazionali proiettate e 1 Premio Oscar. All’interno del Festival, l’Associazione ha dato vita all’Ennesimo Academy che ha coinvolto in 7 anni di attività oltre 5.300 studenti e 220 classi provenienti da 11 Comuni, a cui si aggiungono le 68 classi delle scuole di infanzia, primarie e secondarie aderenti nell’anno scolastico 2021/22. L’Ennesimo Academy è un progetto pedagogico di educazione all’immagine che conta oggi 25 proposte di corsistica differenziata per pubblici ed utenze: dalle scuole dell’infanzia, fino ai corsi professionali e a docenze specializzate per gli insegnanti per aiutarli a integrare il cinema all’interno della didattica tradizionale.