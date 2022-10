“Ostetriche per voi”, torna l’appuntamento con i corsi dedicati ai genitori di oggi e di domani

Torna, per la quarta volta quest’anno, l’appuntamento con il ciclo di incontri “Ostetriche per voi”, dedicato ai genitori di oggi e di domani e organizzato dalle ostetriche del Punto Nascita di Mirandola e del consultorio, in collaborazione con il Centro per le famiglie dell’Unione dei comuni modenesi Area Nord.

Il primo degli otto incontri monotematici relativi a gravidanza e genitorialità, che si terranno in presenza presso la sede del Centro per le famiglie in viale Italia 64 a Mirandola, è previsto giovedì 6 ottobre alle ore 18, dal titolo “L'endogestazione: equilibri ormonali e comunicazione con il proprio bambino nei tre trimestri di gravidanza”.

Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere una mail all’indirizzo centroperlefamiglie@unioneareanord.mo.it o telefonare al numero 0535 602247. Per maggiori informazioni ci si può rivolgere al reparto di ostetricia dell’Ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola.

Tra gli altri temi al centro degli appuntamenti che si protrarranno fino al 10 dicembre, l’importanza di una gravidanza consapevole, il rilievo della figura paterna, il sostegno e la promozione dell’allattamento al seno, l’acquisizione degli strumenti per una scelta informata all'assistenza al parto e la formazione della nuova famiglia con l'arrivo del bambino.