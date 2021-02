Vignola, Coldiretti consegna al Comune i pacchi della solidarietà

Sono stati consegnati oggi nelle mani della Sindaca di Vignola, Emilia Muratori, e dell’Assessora ai Servizi Sociali, Anna Paragliola, i pacchi di Coldiretti – Campagna Amica destinati alle famiglie in difficoltà del territorio. La consegna è avvenuta nei nuovi uffici Coldiretti di Vignola che questa mattina sono stati inaugurati alla presenza del Presidente di Coldiretti Modena, Luca Borsari, del Direttore, Giovanni Duò, e dei dirigenti della locale sezione di Coldiretti.

Alla cerimonia, che si è tenuta in forma privata e nel rispetto della normativa anti-covid, hanno presenziato anche il Tenente Pio De Nardo della locale tenenza dei Carabinieri, il tenente Marco Carboni della Guardia di Finanza e il Comandante della Polizia Municipale delle Terre dei Castelli, Pierpaolo Marullo.

“Con la consegna dei pacchi della solidarietà – ha sottolineato il Presidente di Coldiretti Modena, Luca Borsari – Coldiretti desidera far la propria parte per contribuire a risollevare le condizioni di coloro che soffrono le conseguenze della pandemia, i nuovi poveri “invisibili” che hanno visto un repentino peggioramento della propria condizione economica: coloro che hanno perso il lavoro, piccoli commercianti o artigiani che hanno dovuto chiudere, le persone impiegate nel sommerso che non godono di particolari sussidi o aiuti pubblici e non hanno risparmi accantonati, come pure molti lavoratori a tempo determinato o con attività saltuarie che sono state fermate dalla limitazioni rese necessarie dalla diffusione dei contagi per Covid.”

“Anche l’inaugurazione dei nostri nuovi uffici – ha aggiunto Borsari – rappresenta, oltre al modo per assicurare ai nostri soci e ai nostri collaboratori ambienti più idonei alle moderne esigenze delle imprese, un piccolo segno di speranza in questi giorni così critici per il Paese”.

“Ringrazio Coldiretti – ha detto la Sindaca Muratori – per la donazione e per la condivisione di un problema che purtroppo sta coinvolgendo molte famiglie del nostro territorio. Siamo felici poi di poter continuare il rapporto di collaborazione con Coldiretti che storicamente rappresenta un punto di riferimento per l’agricoltura locale”.

I pacchi – rende noto Coldiretti Modena - contengono solo prodotti alimentari di eccellenza della filiera agricola italiana: pasta di grano Senatore Cappelli, passata di pomodoro, olio extravergine di oliva DOP, Parmigiano Reggiano, salumi, latte e legumi per dare la possibilità anche a chi non ha mezzi economici di mangiare prodotti sani e di qualità.

La consegna di oggi - sottolinea Coldiretti Modena - continua l’operazione di solidarietà sul territorio provinciale che ha già visto la consegna di 8 quintali di pasta Senatore Cappelli agli empori sociali della provincia e la “spesa sospesa” voluta dagli agricoltori dei Mercati di Campagna Amica oltre alla distribuzione di pacchi alle famiglie bisognose.

Si tratta – afferma Coldiretti - della più grande offerta gratuita di cibo mai realizzata dagli agricoltori italiani per aiutare a superare l’emergenza economica e sociale provocata dalla diffusione del coronavirus e dalle necessarie misure di contenimento. Un contributo determinante al raggiungimento dell’obiettivo – rende noto Coldiretti Modena - è venuto dal management dei Consorzi Agrari D’Italia (Cai) e della Coldiretti che ha deciso di rinunciare a propri compensi straordinari a favore di una operazione di solidarietà importante per gli agricoltori e per i tanti cittadini che in questo momento si trovano in difficoltà anche per mangiare