Dopo il Nabbo Natale in tutù David Fabbri tona a Modena per "esorcizzare" il Carro a/mato

La recente tradizione natalizia modenese che prevede accese discussioni sulle installazioni artistiche di piazza XX Settembre continua ad avere eco in città e fuori città. Il "Carro a/mato" di Lunati Art, che ha già subito vandalismi nei giorni scorsi, è stato oggetto di una nuova manifestazione simbolica, con il ritorno sotto la Ghirlandina di Davide Fabbri. Personaggio televisivo, attivista politico e predicatore cristiano, il noto personaggio romagnolo ha infatti messo nel mirino l'opera modenese e ha fatto tappa in città per "esorcizzarla".

Padre David, come si fa chiamare Fabbri, ha lanciato i propri strali contro il carro: "Tale obbrobrio è stato definito 'opera d'arte' per fini pacifici, quando in realtà è un'opera voluta come simbolo imperante delle sette Massoniche sataniste, le quali, purtroppo sono a conoscenza essere nella bella città di Modena molto organizzate e operative; infatti servono il loro idolo e capo supremo il diavolo, che è il Mentitore per eccellenza e veste 'i Lupi da agnelli', come in questo caso del carro armato che scandalizza i più piccoli".

Il predicatore ieri pomeriggio era in piazza e ha asperso l'opera con acqua benedetta e recitato una Coroncina della Misericordia. Proprio come avvenuto esattamente due anni fa, quando a far parlare di sè era stato il Babbo Natale ballerino con il tutù: anche in quella circostanza non era mancato "l'esorcismo" di Padre David.