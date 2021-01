Scomparsa di padre Volpari, nel 2012 l'avventura della cooperativa Fratelli Francescani

Cordoglio di Confcooperative Modena per la scomparsa di padre Romano Volpari, frate deceduto ieri all'età di 77 anni e, tra le tante cose, anche presidente della cooperativa sociale Fratelli Francescani. Costituita nell’aprile 2012, la cooperativa gestisce Ritrova, lo spazio dell’usato che si trova in strada S. Anna a Modena, accanto alla tangenziale.

"La cooperativa è nata come attività di ”intermediazione di beni mobili fra privati” e si basa sul sistema del “conto vendita” - spiegava qualche anno fa padre Romano - In pratica chi ha qualcosa da vendere lo porta a Ritrova, dove l'oggetto viene valutato e prezzato. In caso di vendita, la metà del denaro incassato resta alla cooperativa".

Se dopo 90 giorni l'oggetto resta invenduto, il proprietario può riprenderselo, oppure lasciarlo alla cooperativa che lo dona alla onlus Fratelli Francescani, la quale assiste poveri e bisognosi e sostiene progetti di solidarietà all'estero.

"Abbiamo rischiato. Ci siamo detti che se è una cosa buona, Dio ci aiuta. Se non è buona, vedremo...", concludeva padre Romano Volpari.