Una pagnotta per tutti, l'iniziativa del Panificio Alberghini per San Francesco

Settimo Francesco Alberghini e Francesca Agrate, titolari da quarantacinque anni del Panificio Alberghini, che oggi ha sede in via Vignolese 138/142, lanciano una iniziativa di solidarietà in occasione delle celebrazioni per la ricorrenza di San Francesco di Assisi: lunedì 4 ottobre regaleranno a tutti coloro che si presenteranno al panificio una pagnotta "Seme di grano".

“Abbiamo pensato di fare questa iniziativa perché siamo devoti a San Francesco e alla sua storia e ci piace l’idea di fare qualcosa per gli altri, anche attraverso la nostra attività. Aspettiamo quindi tutti i modenesi che vorranno, per il ritiro di questa pagnotta di pane simbolica, in un momento storico che non è facile per nessuno”, dice Francesca.

Il Panificio Alberghini propone pane di tutti i tipi anche con lievito madre, dolci della tradizione, pasta fresca e nel fine settimana in notturna bomboloni caldi, pizza e tanto altro.