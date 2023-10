Festa di San Francesco, al Forno Alberghini una pagnotta gratis per tutti

Settimo Francesco Alberghini e Francesca Agrate, titolari da 47 anni dello storico Panificio Alberghini, che oggi ha sede in via Vignolese 138/142, ripropongono una importante e significativa iniziativa di solidarietà in occasione delle celebrazioni per la ricorrenza di San Francesco di Assisi: mercoledì 4 ottobre regaleranno a tutti coloro che si presenteranno al panificio una pagnotta "seme di grano".

“Siamo felici di potere rinnovare questo appuntamento di solidarietà verso i cittadini modenesi ed in particolare verso le persone con fragilità economica, un gesto simbolico che vuole ricordare quanto sia importante non dimenticarsi degli altri, della comunità e cercare di aiutarsi per quanto possibile”, sottolinea Francesca.