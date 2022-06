Visite ed esami medici, ora a Modena si paga anche con il sistema PagoPA

Si ampliano per i cittadini le possibilità di pagamento delle prestazioni sanitarie, in particolare per agevolare chi abita nelle zone della provincia più lontane, dove può essere complesso raggiungere le casse automatiche delle strutture sanitarie, farmacie e corner salute.

Da qualche settimana, infatti, saldare le prestazioni fornite dall’Azienda USL di Modena e dall’Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena è possibile anche tramite il sistema Pago PA, la piattaforma nazionale che permette di scegliere, secondo le abitudini e preferenze di ogni persona, come pagare, tra le altre cose, tributi, imposte o rette verso la Pubblica Amministrazione e altri soggetti aderenti che forniscono servizi al cittadino, tra cui adesso anche AUSL e AOU.

Nello specifico, è possibile scegliere questo canale se viene fornito il foglio ‘pagoPA - Avviso di pagamento’ (ad esempio a seguito di richiesta di documentazione sanitaria come la copia della cartella clinica oppure in allegato alla prenotazione di una visita o esame). Il pagamento col modulo Pago PA può essere effettuato anche presso gli sportelli degli istituti bancari, gli uffici postali e le tabaccherie aderenti.

Con l’occasione si ricorda che, riguardo i ticket per visite ed esami, gli altri canali di pagamento sono: