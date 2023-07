Palagano chiude ponte Savoniero per manutenzione

Sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria del ponte di Savoniero sul torrente Dragone, lungo la strada provinciale 28, che comporteranno sul tratto il divieto totale al transito per due mesi, a partire da lunedì 10 luglio 2023.

Nonostante la chiusura del ponte, il Comune di Palagano rimane ovunque facilmente accessibile grazie alle strade alternative che garantiscono sempre i collegamenti.

In particolare, è necessario sottolineare come dall’area di Sassuolo e Modena il Comune di Palagano sia raggiungibile senza impattare in modo rilevante sia sul chilometraggio che sul tempo di percorrenza, seguendo la direzione per Monchio all’incrocio sulla SP486R, all’altezza di Lugo, imboccando così la SS12.