Palapanini, al via i lavori di riqualificazione

Prendono il via i lavori di riqualificazione del Palapanini, che consentiranno di migliorare funzionalità, estetica e sicurezza del Palazzetto dello sport, in vista della prossima stagione sportiva.

L’intervento, che ha un valore di 973 mila euro, finanziati con un contributo ministeriale del Fondo sport e periferie per 729 mila 750 euro e con risorse proprie del Comune per i restanti 243 mila 250 euro, prevede, in particolare, lavori sulla copertura, la messa in sicurezza di scale e infissi, il rinnovo dei bagni per il pubblico, opere per migliorare l'acustica e per consentire l’accesso alle tribune al primo piano delle persone con ridotta capacità motoria mediante la realizzazione di un ascensore.

I lavori, che avranno una durata di circa cinque mesi, saranno effettuati dall’impresa Cavoto Costruzioni srl di Benevento, che si è aggiudicata l’appalto tramite procedura negoziata.

Nel dettaglio, il progetto prevede l’impermeabilizzazione della copertura del blocco uffici e del palazzetto per eliminare le infiltrazioni d’acqua e la riqualificazione dei bagni per il pubblico al piano terra e al secondo piano, comprensiva del rifacimento degli impianti idrici ed elettrici, oltre alla realizzazione di un bagno per le persone disabili. Saranno anche sostituiti gli infissi delle uscite di sicurezza del piano terra e delle ampie vetrate del primo piano che caratterizzano i fronti nord e sud prospicienti le scalinate. Le scale esterne saranno oggetto di lavori di ripristino della pavimentazione, particolarmente ammalorata, e delle strutture portanti in cemento armato. Per migliorare l’acustica, saranno sostituiti i pannelli fonoassorbenti su due testate della zona pubblico e, infine, sarà installata una piattaforma elevatrice, in acciaio e vetro, che permetterà alle persone disabili di accedere anche alle tribune e agli uffici del primo piano.