Palapanini, proroga semestrale per il Modena Volley

È stato prorogato di sei mesi l’affidamento della gestione del PalaPanini a Modena Volley Punto zero, una fase transitoria necessaria per permettere al Comune di Modena di definire una nuova procedura per la concessione dell’impianto in linea col nuovo Codice appalti introdotto di recente dal Governo.

Martedì 22 agosto è scaduta, infatti, la convenzione annuale con la società sportiva che negli ultimi 12 mesi ha gestito il palazzetto di viale dello Sport a seguito dell’assegnazione scaturita da una procedura pubblica di selezione aperta nell’estate 2022. Nel frattempo, l’1 luglio di quest’anno è entrato in vigore il decreto legislativo che disciplina la materia dei contratti pubblici. La nuova assegnazione del PalaPanini, quindi, dovrà avvenire con un bando nel rispetto della nuova normativa “per un periodo congruo che tenga conto delle dimensioni, caratteristiche e specificità” del Palazzetto, come specifica la delibera di giunta proposta dall’assessora allo Sport Grazia Baracchi.

Nel frattempo, in vista della nuova stagione sportiva di volley che prenderà il via in autunno, e tenendo conto che “Modena Volley Punto Zero finora ha gestito l’impianto nel rispetto dei patti contrattuali e con professionalità”, l’Amministrazione comunale ha previsto appunto l’affidamento semestrale che rappresenta “una prosecuzione temporanea del rapporto contrattuale” con la società sportiva, con cui in questi giorni sarà sottoscritta una nuova convenzione. A favore del gestore è previsto un corrispettivo di 38mila euro più iva mentre il canone da versare al Comune ammonta a 5.456 euro più iva