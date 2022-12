Al Palapanini torna il “Teddy Toss”, orsetti in campo per un grande evento benefico

Dopo il grandissimo successo della prima edizione del “Teddy Toss”, quando migliaia di peluche sono piovuti dagli spalti del PalaPanini, il 18 dicembre in occasione della partita con Padova, gli orsetti torneranno a volare verso il campo. In collaborazione con Team Enjoy, siamo felicissimi di annunciare il ritorno degli orsetti e, come per la precedente edizione, la collaborazione e il supporto di tutto il pubblico gialloblù sarà fondamentale per la riuscita di questo evento benefico.

Quello che chiediamo al pubblico è molto semplice:

Trovare un peluche, nuovo o usato, purché sia in ottime condizioni

Fargli fare un bel giro in lavatrice, pettinandolo e spazzolandolo per bene, sta per iniziare una nuova vita

Portarlo con voi in occasione della partita del 18 dicembre al PalaPanini

Tra il secondo e il terzo set, lo speaker annuncerà il momento del lancio e gli orsetti torneranno a volare verso il campo. I ragazzi di Team Enjoy li raccoglieranno e si occuperanno di distribuirli al contingente italiano in missione di pace in Libano, al reparto pediatrico dell’ospedale Bambin Gesù di Roma e al reparto di neonatologia intensiva dell’Ospedale Civile di Pescara.

Ma non finisce qui! Per celebrare ancora di più quella che sarà una grandissima giornata di festa, in collaborazione con Ninesquared abbiamo realizzato una divisa da gara, dedicata all’evento, con cui la squadra scenderà in campo in occasione della partita. La divisa sarà una limited edition e sarà disponibile all’acquisto presso lo store del PalaPanini e presso lo store online nei giorni successivi; l’intero ricavato dalla vendita di queste divise sarà devoluto e destinato ad un progetto di Team Enjoy finalizzato a rendere più colorata una stanza d’attesa e di preparazione all’intervento chirurgico del reparto pediatrico dell’ospedale pediatrico Gaslini di Genova.

E’ già possibile acquistare i biglietti per assistere alle prossime due gare casalinghe, del 14 in CEV con Izmir e del 18 con Padova.

I biglietti sono acquistabili sia su vivaticket che presso la biglietteria del PalaPanini (lun – ven 9:00 – 13.00 e 15:00 – 18:00).