Pale eoliche contro la brina, l'esperimento per salvare i ciliegi alle gelate

Si tratta di pale eoliche che, generando un movimento d'aria, impediscono alla brina di formarsi. Si attivano laddove le temperature scendono sotto ai -3°C, prevalentemente di notte. Come controindicazione, generano rumore.

È il Comune di Spilamberto, nel modenese, a segnalare oggi di aver trovato una soluzione a difesa delle colture locali contro il cambiamento climatico. Le pale smart, a protezione delle colture di un'azienda locale produttrice di ciliegie, il frutto per antonomasia del territorio, sono state finanziate dalla Regione (non solo nell'area di Spilamberto).

La decisione in città è stata presa "dopo aver avviato approfondimenti tecnici e legislativi con la Regione, per fornire una risposta all'azienda in considerazione dell'andamento stagionale e dell'imminente periodo in cui possono verificarsi rischi per le colture", spiega il sindaco Umberto Costantini. Gli approfondimenti sono ancora in corso "ed è stata posta l'attenzione- continua Costantini- sull'utilizzo di tecniche per la protezione delle colture agricole che risultino sempre più sostenibili dal punto di vista ambientale e compatibili con il contesto territoriale nel quale si collocano. Si tratterà quindi di 15 notti da marzo ad aprile soltanto laddove- precisa Costantini- si verificassero gli eventi meteorologici che lo rendessero necessario".

Sul rumore delle pale, aggiunge il sindaco dem: "Sono consapevole che l'utilizzo di questi macchinari può provocare disturbo e per limitare l'impatto rumoroso è stata rilasciata l'autorizzazione in deroga, ai limiti acustici alla ditta definendo un tempo limitato di utilizzo. Chiedo ai nostri concittadini tolleranza e comprensione". (DIRE)