Palestre della Memoria nel Distretto di Vignola. Al via i corsi di formazione per i volontari

Anche il Distretto sanitario di Vignola si prepara a lanciare da inizio 2024 il progetto delle ‘Palestre della Memoria’, percorso nato dalla stretta collaborazione tra il mondo del volontariato, l’Azienda USL di Modena e i Comuni e che ha portato ad aprire, fino ad oggi, quindici palestre con altre undici in programma nel corso del nuovo anno.

Le palestre apriranno nei Comuni di Vignola, Spilamberto, Savignano sul Panaro e Castelnuovo Rangone. L’obiettivo è creare luoghi dove le persone anziane possono socializzare tra di loro, ma anche mantenere allenata la memoria e tutte le funzioni cognitive grazie a semplici esercizi, giochi, attività musicali.

Un progetto virtuoso reso possibile dai tanti volontari che svolgono attività con gli anziani dopo aver frequentato un corso di formazione tenuto dal Centro Disturbi Cognitivi e Demenze dell’Ausl che supervisiona ogni palestra rendendosi sempre disponibile per gestire eventuali problematiche. In particolare, nei giorni scorsi sono iniziati a Vignola e Spilamberto i corsi di formazione per i volontari che svolgeranno le attività con gli anziani, tenuti dal Centro Disturbi Cognitivi e Demenze dell’Ausl, che supervisiona ogni palestra rendendosi sempre disponibile per gestire eventuali problematiche. I corsi gratuiti – a cadenza settimanale, con una durata di due ore a lezione - proseguiranno per tutto il mese di novembre fino al 12 dicembre.

Per informazioni sul progetto e i corsi è possibile telefonare al numero 059777051, dal lunedì al venerdì (dalle 10 alle 13) oppure mandare una mail all’indirizzo ch.galli@ausl.mo.it Tutti gli aggiornamenti sulle ‘Palestre della Memoria’ già attive in provincia sono disponibili alla pagina www.ausl.mo.it/palestre-della-memoria