Ciclabile di via Indipendenza, la singolare e poco chiara scelta dei paletti

Da qualche giorno lungo la ciclabile di via Indipendenza, a Modena Est, sono stati installati numerosi paletti verdi, su due lunghe file. Una scelta annunciata. Nelle intenzioni del Comune la collocazione dei paletti dissuasori in corrispondenza dei passi carrabili è volta a "impedire sosta o transito veicolare improprio sulla pista". La scelta, controversa, ha subito generato proteste.

"I paletti non sono previsti dal Codice della Strada e sono comparsi a Modena negli anni ’60 per proteggere le prime piste ciclabili dalle auto. Ma è passato oltre mezzo secolo e forse varrebbe la pena che il Comune impegnasse i soldi per rimuovere la segnaletica incongrua, riparare le pavimentazioni dissestate, segnare con le righe gialle le piste e rinnovare l’illuminazione insufficiente", attacca la Fiab di Modena.

L'associazione dei ciclisti prosegue: "Alla scarsa vigilanza, il Comune aggiunge anche interventi che rallentano e ostacolano direttamente pedoni e ciclisti. Come nel caso dell’incrocio di via Santa Caterina con Ciro Menotti dove, invece di rallentare le auto, si sono deviati e allontanati dall’incrocio i percorsi pedonali e ciclabili, rendendo così meno visibile chi attraversa. Si ha l’impressione che i paletti servano più a “proteggere” il Comune, che a facilitare i pedoni ed i ciclisti costretti a schivarli. Come animali negli zoo, i pedoni e ciclisti si sacrificano, si “impalano” e si mettono in gabbia per il “loro bene” e la loro sicurezza. Il Comune dovrebbe invece decidersi a facilitare concretamente chi si sposta a piedi ed in bicicletta con scelte più serie e coerenti con quanto dichiara. Ci sono ormai tutte le norme, le tecniche ed i soldi per poterlo fare: manca solo la voglia e la convinzione necessaria.

Lo stesso Partito Democratico, attraverso il consigliere comunale e segretario del Circolo del Pd San Lazzaro/Modena Est Antonio Carpentieri ha chiesto all'Amministrazione un passo indietro: “Sabato mattina, come annunciato, ho incontrato coloro che hanno le proprie abitazioni nei pressi della ciclabile di via Indipendenza. Mi sembra che i problemi siano di due ordini. Da una parte c’è un fondato diritto vantato dai frontisti che potrebbe dare adito a numerosi ricorsi giudiziari - suggerisce Carpentieri - Dall’altra sembra che i paletti, almeno la maggioranza di quelli installati, aumentino la pericolosità e la tortuosità del percorso per gli stessi ciclisti, piuttosto che tutelarli".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il Circolo Pd della zona chiede quindi all’Amministrazione comunale di "incontrare i residenti, ascoltarne le ragioni e valutare la possibilità di rimuovere i paletti, lasciando eventualmente solo quelli che si giudichino strettamente indispensabili per la salvaguardia degli snodi più esposti".