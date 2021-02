Pam Panorama Sassuolo: sciopero nel weekend

Sciopero al Pam Panorama di Sassuolo, azienda della grande distribuzione (presente anche a Vignola) che nel punto vendita sassolese occupa oltre novanta persone.

L’astensione dal lavoro è stata proclamata per domani, sabato 6, e dopodomani, domenica 7 febbraio, nelle prime due ore di ogni turno.

La protesta è stata decisa ieri in assemblea dai lavoratori insieme al blocco degli straordinari e delle disponibilità al lavoro domenicale. Con lo sciopero del 6 e 7 febbraio continua l’azione di lotta iniziata domenica scorsa 31 gennaio, quando i lavoratori hanno effettuato le prime due ore di sciopero di un pacchetto di sedici ore.