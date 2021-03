Ospedale di Sassuolo, per l'8 marzo una "panchina gialla" dedicata alle donne

Nel 100° anniversario italiano della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna l'ospedale di Sassuolo ha deciso di posizionare una panchina gialla davanti all'ingresso, un gesto simbolico che vuole essere dedicato a tutte le donne che, in questi giorni, dovranno recarsi in ospedale nonostante le disposizioni anti-Covid previste nella zona "rossa" istituita in provincia di Modena. Un pensiero e un ringraziamento particolare vanno, inoltre, alle 445 professioniste impegnate complessivamente nella Società.

