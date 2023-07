Il pane di due forni di Formigine per oltre venti famiglie in difficoltà

La forza della solidarietà sta nel riuscire a coinvolgere più realtà differenti con l’obiettivo di mettere a disposizione ciò che si ha per aiutare chi ne ha più bisogno.Un sentimento che è parte integrante della mission di Caritas Formigine, che da oltre 3 anni collabora con due forni del territorio per raccogliere il pane avanzato da consegnare alle famiglie in difficoltà.

Ad essere coinvolti sono in particolare due forni individuati dal Comune di Formigine: la panetteria - pasticceria San Vittorio di via Corassori e il forno Il Girasole di via Sanzio. Ogni giorno, i volontari di Caritas ritirano gli avanzi dei negozi, pane ma anche pizza, focaccia e altro. Su una settantina di famiglie servite da Caritas Formigine a cui vengono consegnati pacchi alimentari, sono circa 22 quelle che a rotazione si recano in sede per ritirare i prodotti messi a disposizione dai forni.

Commenta l’Assessore ai Servizi sociali Roberta Zanni: “Si tratta di un servizio iniziato durante il primo lockdown e che prosegue ancora oggi. Come Comune, è doveroso esprimere il nostro ringraziamento verso i forni che hanno risposto affermativamente alla nostra richiesta e alla Caritas, quotidianamente impegnata per aiutare le persone in difficoltà. Questo servizio è la prova di quanto la collaborazione tra istituzioni, realtà locali e privati possa essere forte e possa servire a evitare sprechi e a costruire una rete in grado di dare risposte immediate ai bisogni della comunità”.