Panettoni ai bambini ricoverati in pediatria dall'Associazione Giovani Diabetici

L’Associazione Giovani Diabetici ha donato una quarantina di panettoni ai bambini ricoverati in Pediatria e Oncoematologia pediatrica del Policlinico. Il dono è stato consegnato ieri pomeriggio in reparto dal presidente Daniele Bandiera e da Elena Benzi. Gli ospiti sono stati accolti dal Direttore del Dipartimento Materno Infantile, prof. Lorenzo Iughetti e dalla professoressa Barbara Predieri, pediatra esperta di diabete infantile.

“Vogliamo essere vicini alle persone meno fortunate che devono trascorrere le feste in ospedale - ha commentato Daniele Bandiera – per far sentire loro la nostra vicinanza con un pensiero.”

L’Associazione Giovani con Diabete di Modena O.D.V. è un’associazione senza scopo di lucro, costituita per dare supporto, con spirito solidaristico, alle famiglie che debbano curare, sostenere e dare aiuto a giovani colpiti da diabete. Collabora con la Pediatria del Policlinico con diversi progetti, tra cui i campi scuola per imparare a convivere con il Diabete di Tipo 1.