Giornalismo sportivo, Reggianini e Vecchi in pensione: premiati dal sindaco

Il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli ha ricevuto in Municipio oggi, martedì 12 luglio, i giornalisti Paolo Reggianini e Paolo Vecchi che da qualche settimana hanno raggiunto la pensione. A entrambi ha donato una boccetta numerata dell’Aceto balsamico tradizionale di Modena prodotto dall’Acetaia comunale, come premio per la carriera alla guida delle pagine sportive dei due quotidiani cartacei locali, rispettivamente Resto del Carlino e Gazzetta di Modena, “per un periodo – ha sottolineato sorridendo il sindaco - probabilmente superiore all’invecchiamento di questo Aceto, che pure di anni ne ha; ma avete chiuso in bellezza, con la promozione in serie B dei canarini del calcio. Come avete già annunciato voi, però, questo è stato solo il primo tempo: ora si apre un secondo tempo dove mi auguro possiate raccontare altri successi dello sport modenese e dei tanti atleti impegnati nelle diverse discipline”.

Nella chiacchierata tra il sindaco e i due giornalisti, infatti, si sono ricordati i passaggi principali delle vicende degli sport più seguiti a Modena, il calcio e il volley, ma Muzzarelli ha voluto ringraziarli anche per “come l'informazione locale è riuscita a valorizzare in questi anni lo sport giovanile e tutte quelle discipline sportive che si considerano minori ma che in realtà sono parte fondamentale del tessuto sociale modenese e rappresentano un fattore decisivo nell’aggregazione e nella socialità, cioè del nostro essere comunità”.

Il “secondo tempo” del percorso professionale dei due giornalisti vede Paolo Reggianini continuare la corrispondenza con la Gazzetta dello Sport e Ansa sport e, probabilmente, anche la conduzione di una trasmissione sportiva dell’emittente Trc’, mentre Paolo Vecchi ha già iniziato una collaborazione con l’emittente televisiva Tv Qui.