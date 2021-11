Paradriving 2021 torna il viaggio con le carrozze e i cavalli dedicato ai ragazzi spaciali

Torna anche per l'edizione 2021 il Paradriving. Asd Equilandia Club e Azienda Agricola Villa Forni, due realtà che collaborano in progetti di equitazione integrata sul territorio modenese, con il sostegno di ASAM Onlus, dell’Accademia Militare di Modena, delle Amministrazioni dei paesi attraversati, della FISE (Federazione Italiane Sport Equestri), ANAC (Associazione nazionale arma di cavalleria, sezione Modena.), della fondazione Società Cattolica di Assicurazioni e di Fondazione VIVO è nato nel 2018 “PARADRIVING FIERACAVALLI 2018”, un vero e proprio viaggio con le carrozze e i cavalli che, partendo dalla magnifica cornice dell’Accademia Militare di Modena ha portato a Fieracavalli di Verona circa 50 persone disabili che si sono date il cambio lungo il percorso.

"Quest’anno vogliamo riproporre questa bellissima iniziativa che ha suscitato tanto interesse e apprezzamento.Come l’ultima edizione del 2019 saranno utilizzate carrozze trainate da pariglie di cavalli prevalentemente di razze italiane al fine di valorizzare e promuovere la varietà e la qualità dell’allevamento nazionale" .

Si partirà il martedi 9 novembre per arrivare venerdì 12 a Verona dove dal 4 al 14 novembre si svolgerà la 122 edizione di Fieracavalli Come per la passata edizione si attraverseranno la provincia di Modena, quella di Mantova ed infine quella di Verona.

Sono previste 4 tappe per una distanza complessiva di 105 km. Il percorso, in via di definizione, prevede le seguenti soste: partenza dalle Scuderie Ducali presso l’Accademia Militare di Modena, pausa pranzo nella città di Carpi, a seguire cena e pernottamento a Novi di Modena.

Nel secondo giorno sosta pranzo a San Benedetto Po’ per poi giungere a fine giornata a Casteldario. Il terzo giorno sosta pranzo a Sorgà e cena con pernottamento a Isola della Scala per poi giungere la mattina successiva a Verona. Si percorreranno strade basse e comunque secondarie su cui verrà richiesta l’assistenza alle varie amministrazioni mediante le relative forze di Polizia locale. (L’arrivo delle carrozze sarà accompagnato dagli allievi dell ‘ ACCADEMIA MILITARE DI MODENA in sella) e sarà accolto da varie istituzioni.

E’ previsto un numero massimo di 6 equipaggi per un totale di circa 25/30 partecipanti per ogni tappa. Per dare un significato ampio anche a livello territoriale all’ evento è previsto di coinvolgere per ogni tappa ragazzi disabili diversi, residenti nel territorio attraversato che si daranno il cambio. In questo modo riusciremo a coinvolgere circa 90 ragazzi che poi saranno presenti a Verona all’arrivo in Fieracavalli. Per individuare i ragazzi disabili interessati coinvolgeremo le amministrazioni dei Comuni che attraverseremo.

Verrà dato ampio spazio alla comunicazione dell’evento per far sì che questo viaggio possa essere percepito come una opportunità per approfondire temi legati alla tradizione, al territorio e all’inclusione sociale.