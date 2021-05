Apre il nuovo parcheggio accanto alla stazione Piccola con 116 posti auto

L’area, fruibile da mercoledì 19 maggio, si aggiunge a quella già in uso in via Gobetti. Nella zona altri 610 posti auto gratuiti su strada

Da domani, mercoledì 19 maggio, alla Stazione Piccola saranno a disposizione altri 116 parcheggi. I nuovi parcheggi, accessibili da piazza Manzoni, a fianco dell’edificio della Stazione Piccola (lato via Cucchiari), si vanno ad aggiungere all’ottantina di parcheggi su via Gobetti sistemati già a inizio maggio.

L’area attualmente dismessa è stata messa a disposizione da parte di Fer all’Amministrazione comunale nell’ambito dell’accordo procedimentale sottoscritto tra Comune, Regione Emilia-Romagna e, appunto, Fer, per il progetto di trasformazione e valorizzazione dell’area della Stazione Piccola. La nuova area di sosta è stata predisposta nei giorni scorsi con lavori di asfaltatura, delimitazione con recinzione rispetto all’area ferroviaria e adeguata segnaletica orizzontale.

Nella zona sono state installate anche due rastrelliere delle bici gialle, il servizio di noleggio gratuito di biciclette del Comune di Modena “C’Entro il bici”, che potranno essere ulteriormente incrementate, e sono presenti due depositi protetti: una nuova struttura bipiano in vetro da 40 posti bici che si è aggiunta a quella già presente da 12 postazioni. Entrambi i depositi sono utilizzabili attraverso chiave meccanica tutti i giorni, 24 ore su 24, dagli utenti registrati al servizio (per maggiori informazioni: www.comune.modena.it/servizi/mobilita-e-trasporti/mobilita-ciclistica/depositi-protetti).

L'iniziativa è pensata dall'Amministrazione anche per fornire un'alternativa alla chiusura del parcheggio dell'ex Amcm, dove sono in corso i lavori di riqualificazione. Nella fascia a sud del centro di Modena, nelle zone adiacenti al comparto ex Amcm (area compresa tra Sigonio-Giardini-Medaglie d’Oro-Lana-Cavazzi-Peretti-Vedriani), sono inoltre presenti 610 parcheggi gratuiti su strada, oltre a una decina riservata a disabili.

Più complessivamente, nelle aree attorno al centro storico, oltre ai parcheggi gratuiti su strada, si contano circa 2.000 parcheggi gratuiti ‘concentrati’ in aree di sosta specifiche: oltre alla Stazione Piccola, ad esempio, l’area di Porta nord, Tien an Men, parco Enzo Ferrari, Palazzo Europa. Ulteriori 2.000 posti a pagamento sono a disposizione al Parcheggio del centro, all’ex Moi, nell’area in via Bono da Nonantola, in viale Molza e al garage Ferrari. A questi si aggiungono i parcheggi diffusi su strada a strisce blu della zona Viali e Margini interni ed esterni.

Per i lavoratori del centro storico è infine possibile sottoscrivere un abbonamento per sostare nelle zone Margini interni e Margini esterni a 23 euro al mese o 230 euro all’anno. I titolari di attività in centro storico, inoltre, possono richiedere gratuitamente il permesso per l’accesso alla Ztl per carico/scarico.