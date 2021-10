Parco Amendola e viabilità di via Panni. Assemblea pubblica sul futuro del parco

Il futuro del parco Amendola e le proposte di mobilità dell’area di via Panni. Sono i temi all’ordine del giorno dell’assemblea cittadina organizzata dal Comune di Modena e dal Quartiere 3 Buon Pastore, Sant’Agnese, San Damaso, per mercoledì 27 ottobre alle 20.30 al tendone del Parco Amendola in via Panni.

All’incontro interverranno il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, l’assessora ai Quartieri e partecipazione Anna Maria Lucà Morandi, l’assessora all’Ambiente e Mobilità sostenibile Alessandra Filippi, la presidente del Quartiere 3 Maria Teresa Rubbiani e, in rappresentanza dell’Archivio architetto Cesare Leonardi, Giulio Orsini e Andrea Cavani. L’accesso alla sala sarà consentito presentando Green pass in corso di validità, secondo la normativa vigente anti Covid.

L’assemblea, che segue quella organizzata in luglio poco prima che si concludesse la consultazione cittadina online “Che ne pensi” sul superamento del passaggio a livello di via Panni, sarà l’occasione per illustrare il progetto di riqualificazione del parco Amendola e le proposte di riassetto della viabilità nell’area di via Panni, queste ultime da realizzare contestualmente al sottopasso stradale, soluzione scelta attraverso la consultazione per superare il passaggio a livello di via Panni della linea ferroviaria Modena-Sassuolo.