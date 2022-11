Sicurezza, i Giardini Ducali chiuderanno i cancelli alle ore 21

Dal 14 novembre e per tutto il periodo invernale, i Giardini ducali di Modena chiuderanno i cancelli alle ore 21 per riaprirli alle 7 del mattino successivo. La chiusura anticipata rispetto all’attuale orario estivo è stata condivisa dall’amministrazione comunale in sede di Cosp Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica.

Non è infatti un mistero che i Giardini siano statti spesso teatro di episodi criminali tra cui rapine e aggressioni, ma soprattutto siano crocevia di spaccio di droga, con diversi gruppetti di pusher che abitualmente presidiano le aree retrostanti alla Palazzina Vigarani. Anche questi elementi hanno quindi consigliato una soluzione preventiva per quanto riguarda le ore notturne.

Nelle scorse settimane, nello stesso parco e nell’area circostante, è stata anche potenziata la videosorveglianza cittadina attraverso l’installazione di tre nuove telecamere, due a sorveglianza degli accessi di corso Vittorio Emanuele e di corso Canalgrande e una terza all’interno dei Giardini, davanti alla Palazzina Vigarani.