Parco Letterario di Vignola: concluso il primo intervento di riqualificazione

Si è concluso il primo intervento di riqualificazione per il futuro Parco Letterario di Vignola, un'area che ospita il Polo Bibliotecario composto da Auris, Villa Trenti e il parco circostante. L'intervento è stato realizzato grazie al sostegno della Fondazione di Vignola, in collaborazione con il Comune di Vignola, e rappresenta il primo step di un progetto volto a trasformare il Polo Bibliotecario in un Polo Culturale.

Inaugurazione ufficiale

Il complesso storico e paesaggistico, caro ai cittadini vignolesi, sarà restituito alla piena fruizione il prossimo 4 luglio con una cerimonia a partire dalle ore 18.00. Saranno presenti Carmen Vandelli, Presidente della Fondazione di Vignola, ed Emilia Muratori, Sindaco del Comune di Vignola. Durante l'evento, il progettista Marco Fontana illustrerà il progetto complessivo del Parco Letterario.

Dettagli dell'intervento

L'area, di proprietà della Fondazione di Vignola, ha visto numerosi interventi di miglioramento nel tempo.

L'ultimo intervento ha riguardato il manto erboso, completamente riseminato, il rifacimento dei percorsi pedonali, la manutenzione straordinaria degli alberi e la verifica dell'impiantistica. Questi lavori, che hanno superato i 110 mila euro di spesa, sono stati interamente sostenuti dalla Fondazione di Vignola. Il Comune ha inoltre riqualificato e implementato l'illuminazione del parco e collegato l'impianto di videosorveglianza alla Centrale del Comando di Polizia locale.

Il Polo Bibliotecario

Il parco, che si estende su oltre 10 mila metri quadrati, ospita la storica Villa Trenti, costruita negli anni '20 del secolo scorso. Dal 1988, Villa Trenti è patrimonio della Fondazione di Vignola, che l'ha ceduta in comodato d'uso al Comune per ospitare la Biblioteca pubblica. Villa Trenti offre oggi oltre 80 postazioni di studio e spazi riservati agli utenti.

Dal 2006, la Biblioteca AURIS, progettata dall'architetto modenese Marco Fontana, rappresenta il cuore del Polo Bibliotecario. La struttura, con un design contemporaneo e a basso impatto ambientale, include una sala conferenze, un'area per bambini, una zona ristoro e la possibilità di realizzare attività didattiche e culturali all'aperto. Dal 2018, la biblioteca è stata oggetto di importanti riqualificazioni sostenute dalla Fondazione di Vignola, che hanno migliorato pavimentazioni, impianti di illuminazione e spazi interni.

Un futuro di cultura e comunità

Il progetto del Parco Letterario è una risposta alle crescenti richieste culturali della cittadinanza e mira a rendere il complesso di Auris e Villa Trenti un centro di riferimento per attività culturali e didattiche. Con l'implementazione delle nuove infrastrutture e servizi, il Parco Letterario di Vignola si prepara a diventare un punto di incontro per la comunità, promuovendo la cultura e il benessere sociale.

I cittadini sono invitati a partecipare alla cerimonia di inaugurazione il 4 luglio per scoprire i dettagli del progetto e celebrare insieme questo importante traguardo per la città di Vignola.