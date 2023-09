Il parere di Aprae non è necessasio per i nuovi piani urbanistici, è scontro

Nel pieno di agosto la giunta regionale, presieduta dalla assessora alla transizione ecologica e alla difesa del suolo, ha votato una delibera apparentemente molto "tecnica", ma che porta con sè conseguenze politiche rilevanti. La Regione, infatti, si è espressa sul ruolo di ARPAE nell’ambito della procedura di ValSAT (Valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e Territoriale) nei procedimenti di approvazione dei piani urbanistici comunali e delle loro varianti.

La ValSAT è stata introdotta dalla Regione Emilia-Romagna con la Legge Urbanistica del 2000, anticipando il legislatore europeo e nazionale, che ha introdotto la VAS (Valutazione Ambientale Strategica) sugli strumenti di pianificazione solo nel 2006. All’interno della successiva Legge Urbanistica LR 24/2017 è stato rafforzato il richiamo alla sostenibilità ambientale e alla ValSAT. Il processo di approvazione dei Piani comprende anche un parere dell’ARPAE, l’esito del quale può venire accettato o meno: in caso negativo, la scelta deve essere giustificata da marcate motivazioni.

La delibera del 7 agosto scorso riduce di fatto il ruolo di ARPAE, specificando che la "previa istruttoria di Arpae ai fini del rilascio del parere motivato di Valsat da parte della Città metropolitana di Bologna e delle Province non è dovuta", ma può essere richiesta dagli enti locali con appositi accordi con l'Agenzia.

Sono state le associazioni ambientaliste le prime a puntare il dito contro questa delibera: "E' un segnale allarmante del governo della transizione ecologica - accusa Italia Nostra - Chiediamo a Bonaccini di considerare le nostre motivate preoccupazioni che confidiamo lo convincano a promuovere la revoca della deliberazione agostana per riaffermare la doverosa osservanza della legge che sfida quella di ogni altra regione nel perseguito intento di chiudere per sempre con il consumo di suolo".

“La valutazione ambientale e territoriale prevista per i piani urbanistici costituisce uno strumento assolutamente utile per comprendere gli impatti dei processi di trasformazione del territorio. Nonostante ciò, si tratta di uno strumento che finora è stato quasi sempre considerato una parte trascurabile dei piani - fa eco Legambiente Emilia-Romagna - La scelta della Giunta regionale di indebolire – se non addirittura rendere facoltativa - l’espressione del parere di ARPAE, inerente la dimensione degli impatti ambientali, appare sostanzialmente incomprensibile: occorrerebbe al contrario rafforzare lo strumento della ValSAT, rendendolo realmente efficace nell’orientare la valutazione dei decisori politici.”

Critiche sono arrivate anche dalle forze politiche, in particolare Forza Italia, Lega e Rifondazione Comunista, attraverso i propri rappresentanti regionali. Titti vedono nella delibera un affievolirsi del ruolo di Arape e della "stretta" ambientale che la legge urbanistica emiliano-romagnola prevede dal 2017, anche se ad oggi non si è ancora del tutto dispiegata attraverso i piani urbanistici, pochi dei quali già entrati in vigore.

La stessa Arpae tuttavia respinge le critiche e commenta: "La delibera approvata dalla Giunta Bonaccini lo scorso 7 agosto non limita in alcun modo il ruolo dell'Agenzia ambientale, ma è solo un atto che definisce meglio il ruolo dei diversi enti coinvolti nel processo". Il parere dell'agenzia su "tutte le questioni a matrice ambientale", cioè che riguardano aria, acqua, suolo e rumore, "continua a sussistere esattamente come prima. Quello che la delibera chiarisce, al fine di evitare sovrapposizioni di ruoli e competenze, è che la valutazione complessiva degli interventi oggetto di Valsat (valutazione ambientale e territoriale ndr), tra cui la verifica della sostenibilità sociale, urbanistica ed economica, spetta all'ente territoriale competente", cioè alla Città metropolitana di Bologna e alle Province.

Si tratta dunque di "un chiarimento e non di una modifica- continua Arpae- cosa peraltro impossibile con un atto di Giunta, relativamente all'applicazione di quanto previsto dalla legge urbanistica regionale approvata nel 2017, mentre il supporto istruttorio di Arpae si limitava solo a varianti ormai residuali che facevano ancora riferimento alla precedente normativa del 2000 e solo per le amministrazioni provinciali che lo richiedevano (tre su nove)". La possibilità di una convenzione tra Province e Arpae, prevista nella nuova delibera "e non dovuta dalla norma- precisa infine l'agenzia- riguarda la possibilità di accompagnare nelle fasi di avvio della nuova legge urbanistica gli enti territoriali della gestione dei procedimenti".