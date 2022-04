Un "parlamentino" alla scuola bilingue Toddlers, ospite il sen. Nencini

Toddlers Bilingual Primary School di Formigine ha ospitato il Presidente della Commissione Istruzione e Cultura del Senato, Riccardo Nencini. E’ stato inaugurato il nuovo progetto “Il Parlamento di Toddlers”, dove gli alunni hanno posto molte domande al Senatore Nencini per poter costituire il Senato e la Camera della scuola, eleggere i propri rappresentanti e scrivere la “Costituzione dei Bambini”.



“È importante fare incontrare ai bambini le istituzioni e i suoi rappresentanti per costruire esperienze di cittadinanza attiva” ha dichiarato la direttrice didattica Monica Frasca. “Identificare diritti e doveri all’interno del contesto scolastico stimola la partecipazione attiva del bambino nel ruolo cittadino.”



Il presidente della Commissione Cultura Nencini ha aggiunto: “Complimenti! Una straordinaria innovazione. Fa crescere lo spirito critico e la capacità dei ragazzi di prendere decisioni. Quello che serve per essere cittadini”- ha proseguito Nencini.



Nella pratica i bambini eleggeranno democraticamente i loro rappresentanti mediante un voto e scriveranno diritti e doveri che gli permetteranno, responsabilizzati dal ruolo, di condividere le regole della scuola e rispettarle. Questo progetto si inserisce nel nostro percorso di “Cittadinanza e Costituzione” e diventerà un progetto permanente di partecipazione e di educazione alla Cittadinanza attiva.

“Una buona istruzione è fondamentale non solo per un aumento delle competenze dei bambini, ma anche per lo sviluppo della personalità, dei valori e del senso civico, elementi che impattano inevitabilmente sulla comunità e sul nostro Paese. Per questo credo sia importante stimolare una crescente sensibilità e attenzione al tema della scuola anche da parte delle aziende. L’idea di fondo è di coltivare fin dai primi anni il rispetto dell’essere umano e delle sue potenzialità, investendo oggi nella didattica innovativa e nelle strutture che preparano le risorse del futuro.” questo è il commento del Presidente Florim, Claudio Lucchese