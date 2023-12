Parte il cantiere per la riqualificazione del Ponte Vecchio a Finale Emilia

Prenderanno il via martedì 12 dicembre i lavori per la preparazione del cantiere del "Ponte vecchio" che, in seguito all'aggiornamento tecnico e al reperimento di nuove risorse, consentiranno l’esecuzione dell’intervento di riqualificazione della struttura.

L’intervento riguarderà principalmente il rinforzo del piano orizzontale del ponte attraverso l’inserimento di profili metallici e la revisione della bulloneria.

Verranno inoltre create una corsia pedonale e una ciclabile, ricavate a lato della carreggiata centrale. Al termine dei lavori, sul ponte verrà previsto il transito a senso unico alternato regolato da impianto semaforico. Transito che sarà precluso ai mezzi pesanti.

Con l’inizio dell’accantieramento, dal 12 dicembre, non sarà più possibile il transito ciclo-pedonale in quanto i varchi, ora aperti, saranno totalmente perimetrati per consentire l’esecuzione in sicurezza dei lavori previsti.