Parte la vaccinazione anti Covid per le persone in condizione di grave obesità

Da lunedì 19 aprile sarà possibile eseguire in farmacia il test per l'indice di massa corporea

A seguito di firma di un apposito accordo tra la Regione Emilia-Romagna e le associazioni dei farmacisti, e grazie al costante rapporto tra l’Azienda USL di Modena e la rete delle farmacie della nostra provincia, su tutto il territorio modenese a partire da lunedì 19 aprile le persone in sovrappeso potranno eseguire in farmacia il test per l'indice di massa corporea (Body Mass Index, BMI). Qualora il risultato del test evidenzi un BMI maggiore di 35, la persona risulta inseribile tra gli estremamente vulnerabili e quindi tra coloro che hanno diritto ad accedere alla vaccinazione anti covid-19.

Dopo l’effettuazione del test il farmacista provvede a prenotare direttamente la vaccinazione, senza ulteriori necessità per il cittadino, al quale poi verranno forniti tutti i documenti da presentare al momento della vaccinazione. Le informazioni sul percorso sono raccolte nella pagina dedicata .

In provincia di Modena questo percorso integra quello già avviato con i Medici di medicina generale che, già dal mese di marzo, hanno potuto segnalare all'Ausl i propri assistiti in condizione di grave obesità. A tutti coloro che sono stati segnalati dal proprio medico di famiglia l’Ausl ricorda che dal momento della segnalazione all'effettiva possibilità di prenotare possono trascorrere anche 7-10 giorni: al termine di questo lasso di tempo la persona interessata può accedere ai canali di prenotazione previsti per questa categoria e riportati nella pagina dedicata.

Indice di massa corporea (BMI)

È stato studiato per valutare i rischi correlati al sovrappeso e all'obesità in soggetti adulti (18-65 anni). L'Indice di Massa Corporea (IMC, kg/m2) si calcola dividendo il peso, espresso in kg per il quadrato dell'altezza, espressa in metri, come indice indiretto di adiposità.

Il farmacista convenzionato accerta dunque la condizione attraverso questa modalità: misura peso e altezza del cittadino; applica la seguente formula di calcolo dell’indice di massa corporea (BMI): BMI = peso in chilogrammi / altezza in metri2.