La partita delle Accademie: la gara di solidarietà tra i cadetti della Marina e dell'Esercito

Si è tenuta il 2 aprile la prima edizione dell'evento sportivo a scopo benefico "La partita delle Accademie", che ha visto scendere in campo al Modigliani Forum livornese le squadre di pallacanestro dell'Accademia Navale di Livorno e dell'Accademia Militare di Modena.

L'evento è stato organizzato in collaborazione con Fincantieri e Drass. Il ricavato della vendita dei biglietti è andato interamente alla rete solidale "In Cammino con noi", che opera a sostegno della disabilità. Di questa rete fanno parte:?Autismo Livorno , Associazione Italiana Persone Down di Livorno e l'associazione "Volare senz'ali".

Per suggellare l'importanza dell'evento è sceso in campo il Capo di Stato maggiore della Difesa, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone con indosso la maglietta della rete solidale.

Dopo un'avvincente partita all'insegna del fair play e del divertimento, hanno vinto i cadetti della Marina per 59 a 48.

Tra il pubblico non potevano mancare il Sottosegretario alla Difesa con delega alla Marina Militare e alle tematiche legate alla disabilità, senatore Stefania Pucciarelli, e i Capi di Stato Maggiore di Esercito e Marina, rispettivamente generale C.A. Pietro Serino e ammiraglio Enrico Credendino.

"L'incontro di basket al Pala-Modigliani di Livorno è un autentico condensato di modelli positivi - ha detto a margine il Sottosegretario Pucciarelli - l'esaltazione del sano agonismo tra questi giovani militari si fa infatti veicolo di straordinario slancio solidale, a cui si unisce lo spirito interforze più naturale e autentico"