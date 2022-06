Passa il "Giro Donne", a Carpi cambia la viabilità

Cambia la viabilità a Carpi per il passaggio del “Giro Donne” che vedrà la quinta tappa, Carpi-Reggio Emilia, prendere il via alle 11 di martedì 5 luglio da piazza dei Martiri, uscendo poi dal territorio comunale in direzione Campogalliano.

Questo il percorso: corso Cabassi, viale Biondo, poi vie Marx, Cattani, Mulini e Canale Carpi fino a Panzano. Tali vie, e loro laterali, saranno interessate da chiusure e modifiche alla viabilità che l’organizzazione del Giro stima fra le 10:00 e le 15:00 circa. Nei prossimi giorni il Comune di Carpi e la Polizia Locale forniranno dettagli più precisi.