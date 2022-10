Maranello stringe amicizia con il comune argentino di Balcarce, patri di Fangio

l Comune di Maranello, culla della Ferrari, e quello di Balcarce, città argentina in cui è nato Juan Manuel Fangio, hanno sottoscritto ieri un Patto di Amicizia che li porterà a collaborare in ambito culturale, economico e turistico, condividendo una passione per i motori che fa parte del loro dna territoriale. A partire dal filo rosso che lega la Scuderia del Cavallino al leggendario pilota sudamericano, che al volante di una Ferrari fu campione del mondo nel 1956.

L’intesa, a coronamento di un percorso durato quasi un anno, è stata firmata in videoconferenza dai Sindaci delle due città. Al fianco di Luigi Zironi erano presenti a Maranello la Vicesindaca Mariaelena Mililli e il Console Generale Argentino a Milano Luis Pablo Niscovolos, impegnati nei mesi scorsi a fare da raccordo tra le due amministrazioni. Mentre a Balcarce al fianco del Sindaco Esteban Andrés Reino c’era Juan Carlos Fangio, figlio del grande pilota al quale è dedicato un museo nella città argentina.

E in collegamento da Buenos Aires ha partecipato all’incontro anche il Direttore degli Affari Nazionali del Ministero degli Affari Esteri argentino, Nicolás Darío Sabuncuyán.

“Le affinità tra le due città - spiega il Sindaco Zironi - erano già emerse nei precedenti incontri con il Console Generale Niscovolos, originario di Balcarce, e dopo esserci confrontati sulle potenzialità di una collaborazione su temi quali l’economia, il turismo, la formazione e l’istruzione, abbiamo avviato un iter che potesse avvicinare Maranello e Balcarce ad un’intesa reciproca, con prospettive interessanti per entrambi i territori. Abbiamo pensato ad eventuali scambi culturali, educativi e linguistici, magari legati anche al ‘Turismo delle Radici’ di cui tanto si parla, incentrato sui visitatori provenienti dall’estero interessati a ripercorrere le origini delle loro famiglie un tempo emigrate. A seconda delle opportunità che si presenteranno in futuro, dunque, attraverso questo Patto di Amicizia potremo sviluppare specifiche collaborazioni in più ambiti”.

Inoltre, durante l’incontro organizzato per la firma, è stata anche sottolineata l’appartenenza di Maranello all’Associazione ‘Città dei Motori’, la Rete Anci dei Comuni italiani a vocazione motoristica - presieduta proprio da Luigi Zironi - che sullo sfondo dell’intesa con Balcarce potrà giocare un ruolo importante nello sviluppo di nuovi legami, turistici e culturali. Con Maranello a fare da ‘ponte’ tra Italia e Argentina.