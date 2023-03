Asfalto deteriorato. è tempo di lavori anche sulla Pedemontana

Sulla strada provinciale Pedemontana, nel tratto compreso tra il ponte sul fiume Panaro ed il confine bolognese, la Provincia di Modena, partiranno lunedì 3 aprile i lavori di ripristino del fondo stradale dovuti al deterioramento della pavimentazione dello scorso 26 febbraio.

Per consentire lo svolgimento delle lavorazioni, verrà istituito un senso unico alternato regolato a vista da movieri, in corrispondenza del cantiere mobile, nella fascia oraria compresa dalle ore 9,00 alle ore 17,00 dal lunedì al venerdì, per tutta la durata del cantiere che sarà di due settimane.

I lavori, che saranno eseguiti dalla ditta Frantoio Fondovalle srl di Marano sul Panaro, hanno un importo complessivo di 590 mila euro e prevedono la posa di un nuovo pacchetto stradale lungo tutto il tratto, con opere di manutenzione straordinaria e sistemazioni.

Lungo il tratto interessato era stato effettuato un primo intervento da parte del personale della Provincia, per assicurare la transitabilità e garantire le condizioni di sicurezza della strada, deteriorata a causa del maltempo delle scorse settimane.