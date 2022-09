Pavullo: al via il rinnovamento delle reti elettriche per l’aeroporto e la zona industriale

Inrete ha dato il via ad una serie di interventi per potenziare e ammodernare la rete elettrica che serve il territorio di Pavullo.

In particolare, nel corso della prima parte del lavoro i tecnici realizzeranno uno scavo di circa 700 metri per interrare un tratto della linea di media tensione che costeggia l’aeroporto di Pavullo in via Teichfuss e predisporranno le opere per la posa di una nuova cabina elettrica a servizio della stazione dei vigili del fuoco, dell’elisoccorso e dell’aeroporto. Nel corso dell’intervento si provvederà anche a rinnovare le linee di bassa tensione della zona.

In un secondo momento verrà posata la nuova cabina elettrica e verranno sostituiti i cavi che costeggiano l’aeroporto. Al posto dei materiali attuali – privi di guaina protettiva – verrà installato un moderno cavo isolato. Inoltre, nella zona industriale dei piani di Pavullo la rete di media tensione verrà ottimizzata, così da ridurre la possibilità che si verifichino disagi e, più in generale, per migliorare la qualità del servizio.

La prima parte dell’intervento, della durata di circa due mesi, ha preso il via questa settimana, mentre la seconda parte, con la collocazione della cabina e con la sostituzione dei nuovi cavi, verrà realizzata nel 2023. Includendo entrambi gli stralci, l’intervento avrà un costo stimato di 400mila euro.